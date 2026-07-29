Чистая прибыль «Черкизово» по РСБУ за полугодие достигла почти 12,9 млрд рублей
Чистая прибыль группы «Черкизово» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составила 12,9 млрд руб., что на 192,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.
Выручка за январь – июнь выросла на 83,5% в годовом выражении и достигла 20,9 млрд руб.
24 июля сообщалось, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг группы «Черкизово» на уровне АА(RU) со «стабильным» прогнозом. В агентстве отмечали, что рейтинг обусловлен высокой оценкой рыночных позиций компании, сильным бизнес-профилем, основанным на глубокой вертикальной интеграции, высокой диверсификации продукции и устойчивом спросе на мясную продукцию. Среди сильных сторон также были названы высокая рентабельность, умеренная долговая нагрузка, высокий уровень обслуживания долга, крупный масштаб бизнеса и хорошая ликвидность. При этом сдерживающим фактором, по оценке АКРА, остаются показатели денежного потока.
21 мая группа «Черкизово» сообщала, что по итогам I квартала 2026 г. получила по МСФО 2,22 млрд руб. прибыли. В компании тогда объяснили рост благоприятной ценовой конъюнктурой и улучшением структуры ассортимента в ключевых сегментах бизнеса.