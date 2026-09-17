Акции ВТБ обновили исторический минимум
Акции ПАО «ВТБ» в моменте подешевели до 49,44 руб., обновив тем самым исторический минимум. Стоимость опустилась ниже номинальной, которая составляет 50 руб.
По состоянию на 15:19 мск ценные бумаги банка торгуются по 50,07 руб. Цена снизилась на 0,62% в сравнении с закрытием предыдущего дня. Объем торгов превысил 42,75 млн руб.
За последние 12 месяцев акции ВТБ снизились на 30,7%.
Чистая прибыль группы ВТБ по итогам семи месяцев по МСФО составила 265,6 млрд руб., сократившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель за июль при этом составил 40,4 млрд руб., что год к году больше на 73,4%. Возврат на капитал (RoE) составил 16,2% по итогам семи месяцев, сократившись на 3 п. п. год к году.
Чистые операционные доходы до резервов составили 812 млрд руб. (+21,1%). Чистые процентные доходы увеличились на 157,5%, составив 480 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,6% по сравнению с 1,1% в прошлом году. Чистые комиссионные доходы увеличились до 210,6 млрд руб. (+23,1%).