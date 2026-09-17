Акции ВТБ обновили исторический минимум

Чистая прибыль группы ВТБ по итогам семи месяцев по МСФО составила 265,6 млрд руб., сократившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель за июль при этом составил 40,4 млрд руб., что год к году больше на 73,4%. Возврат на капитал (RoE) составил 16,2% по итогам семи месяцев, сократившись на 3 п. п. год к году.