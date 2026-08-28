Чистая прибыль ВТБ за семь месяцев по МСФО сократилась на 12,7% год к году
Чистая прибыль группы ВТБ по итогам семи месяцев по МСФО составила 265,6 млрд руб., сократившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель за июль при этом составил 40,4 млрд руб., что год к году больше на 73,4%. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Возврат на капитал (RoE) составил 16,2% по итогам семи месяцев, сократившись на 3 п. п. год к году. Чистые операционные доходы до резервов составили 812 млрд руб. (+21,1%). Чистые процентные доходы увеличились на 157,5%, составив 480 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,6% по сравнению с 1,1% в прошлом году. Чистые комиссионные доходы увеличились до 210,6 млрд руб. (+23,1%).
Расходы на создание резервов составили 143,7 млрд руб. (+20,8%), а стоимость риска - 0,9%, оставшись без изменений за семь месяцев. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля составила 3,6% (3,5% – на 31 декабря 2025 г.). Покрытие неработающих кредитов резервами немного уменьшилось – до 147,8% (149,1% на 31 декабря 2025 г.). Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 31 июля оставалось на консервативном уровне 86,7% (83,2% на конец 2025 г.).
На 31 июля кредиты юридическим лицам составили 18,7 трлн руб., увеличившись на 0,7% в июле и на 8,7% с начала года. Кредиты физическим лицам сократились на 1,1% в июле и на 4,7% с начала года, портфель розничных кредитов составил 7,0 трлн руб.
По состоянию на 11:05 мск акции ВТБ торгуются по 50,94 руб. Они подорожали на 0,21% в сравнении с ценой закрытия. При этом за месяц стоимость ценных бумаг ВТБ упала на 10,12%.
Чистая прибыль ВТБ по итогам полугодия по МСФО составила 225,2 млрд руб. Результат на 19,8% ниже итогов за аналогичный период 2025 г. Во II квартале прибыль банка составила 92,6 млрд руб., сократившись в годовом выражении на 33,6%.