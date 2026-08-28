Чистая прибыль ВТБ за семь месяцев по МСФО сократилась на 12,7% год к году

Расходы на создание резервов составили 143,7 млрд руб. (+20,8%), а стоимость риска - 0,9%, оставшись без изменений за семь месяцев. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля составила 3,6% (3,5% – на 31 декабря 2025 г.). Покрытие неработающих кредитов резервами немного уменьшилось – до 147,8% (149,1% на 31 декабря 2025 г.). Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 31 июля оставалось на консервативном уровне 86,7% (83,2% на конец 2025 г.).