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Чистая прибыль производителя протезов «Моторики» за полгода выросла в 3,3 раза

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Чистая прибыль разработчика и производителя технических средств реабилитации МК АО «Группа моторика» за полгода по МСФО составила 1 млрд руб., что в 3,3 раза больше год к году. Отчетность опубликована на сайте компании.

Консолидированная выручка выросла на 62% до 4,3 млрд руб. Сегмент протезов составил 79% от объема выручки – 3,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA за первое полугодие составила 1,2 млрд руб., увеличившись на 135% год к году. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 28% по сравнению с 19% за первое полугодие 2025 г.

20 июня финансовый директор «Моторики» Сергей Куценко заявил, что компания подготовится к выходу на IPO к осеннему окну, однако окончательное решение о выходе на биржу будет зависеть от ряда факторов. Его слова цитировал РБК. Так, Куценко отметил, что ставка ЦБ для выхода на IPO должна составлять 10%, чтобы деньги начали перетекать с депозитов на фондовый рынок. 

12 мая «Ведомости» писали, что «Моторика орто», принадлежащая группе «Моторика», запускает работу передвижных протезных мастерских под брендом «Автомоторика». Формат выездной помощи позволит людям с ограниченной подвижностью и жителям удаленных регионов получать протезы верхних и нижних конечностей, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

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