Чистая прибыль производителя протезов «Моторики» за полгода выросла в 3,3 раза

20 июня финансовый директор «Моторики» Сергей Куценко заявил, что компания подготовится к выходу на IPO к осеннему окну, однако окончательное решение о выходе на биржу будет зависеть от ряда факторов. Его слова цитировал РБК. Так, Куценко отметил, что ставка ЦБ для выхода на IPO должна составлять 10%, чтобы деньги начали перетекать с депозитов на фондовый рынок.