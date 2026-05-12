В России появятся мобильные центры протезирования

В России появятся мобильные центры протезированияВ Минтруде считают, что они не смогут стать полноценной заменой протезно-ортопедических предприятий
Сеть многофункциональных центров восстановления мобильности «Моторика орто» (часть МК АО «Группа Моторика») запускает работу передвижных протезных мастерских под брендом «Автомоторика». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы компании.
Что будут делать «на выезде»
Формат выездной помощи позволит людям с ограниченной подвижностью и жителям удаленных регионов получать протезы верхних и нижних конечностей, не выезжая за пределы своего населенного пункта.
Услуги протезирования в мобильных центрах будут предоставляться по электронному сертификату Социального фонда России, т. е. их оплатит государство, уточнили в компании. Электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) могут получить инвалиды, ветераны боевых действий и люди, пострадавшие на производстве, говорится на сайте «Госуслуг».
Как сообщал в марте 2025 г. министр труда и соцзащиты Антон Котяков, средняя стоимость обеспечения одного россиянина протезами составляет 970 000 руб.
Специалисты мобильных центров протезирования смогут проводить первичный осмотр и консультирование пациента на дому, снимать мерки и создавать слепки, изготавливать примерочные гильзы, собирать и устанавливать протезы. Весь процесс может занимать до одного-двух дней, подчеркнули в «Моторика орто». Пользователей ТСР также подключат к цифровой платформе для адаптации и реабилитации «Аттилан».
Протезирование – это комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий для восстановления функциональных возможностей пациента с ампутацией, напомнил представитель пресс-службы Минтруда.
Формат мобильной мастерской может быть полезен для предварительного осмотра, но он не заменяет весь процесс протезирования и не может рассматриваться как полноценная замена протезно-ортопедического предприятия или реабилитационного центра, считают в Минтруде.
Месяц «Автомоторика» будет работать в тестовом режиме в Центральном федеральном округе, чтобы обеспечить протезами около 40 пациентов. Затем мобильный центр отправится на юг страны. Конкретные регионы в компании не назвали, но уточнили, что маршрут охватит малые населенные пункты и города (за исключением областных центров). Если пилотный проект окажется успешным, компания в течение двух лет закупит около 10 автомобилей под центры протезирования. Объем инвестиций в проект представитель «Моторика орто» назвать не смог.
Размер рынка протезов
Производительность одного мобильного центра составляет от 25 протезов верхних и нижних конечностей в месяц. Таким образом, за год за счет его мощностей можно изготавливать около 300 протезов (включая период от первичной консультации до выдачи готового изделия).
В «Моторика орто», опираясь на исследование консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо»), оценивают совокупную потенциальную аудиторию нуждающихся в протезах рук и ног в России примерно в 349 000 человек к 2030 г. При этом около 85–87% пациентов – это люди с ампутациями, полученными в предыдущие годы, которые либо ранее не пользовались протезами, либо нуждаются в обновлении или замене изделий.
«Это формирует устойчивый долгосрочный спрос на услуги мобильного центра», – резюмировал представитель пресс-службы.
О компании
Объем российского рынка решений в области восстановления мобильности в 2024 г., по оценкам «ТеДо», составил 12,7 млн выданных государством или приобретенных изделий на сумму 122,6 млрд руб. В денежном выражении лидируют два сегмента: протезы нижних конечностей (27%) и ортопедические изделия (23%).
На кресла-коляски приходится 12%, на протезы верхних конечностей – 8%. Аналитики также относят к сегменту «Мобильность» системы реабилитации и поддерживающие этот процесс цифровые решения (по 10%). Среднегодовой темп прироста российского рынка восстановления мобильности в 2024–2030 гг. аналитики «ТеДо» оценивали в 17% в денежном и 11% в натуральном выражении.
Всего протезно-ортопедическая отрасль на март прошлого года насчитывала 350 предприятий. К 2029 г., по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России откроют еще 10 новых протезно-ортопедических реабилитационных центров (цитата по «РИА Новости»).
Специфика работы
«Моторика» производит унифицированные протезы и подгоняет их под пациента с помощью чехлов или микродоработки культеприемной гильзы (индивидуально изготовленной части протеза, соединяющей изделие с человеком. – «Ведомости»), уточнила вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации «Реаортос» Мария Лагутинская. Непосредственно для установки таких изделий ни лицензия, ни привлечение врача не требуются.
Этой деятельностью может заниматься техник, имеющий соответствующий опыт работы, уточнила эксперт. Но не все, что делает «Автомоторика», считается медицинской деятельностью, подчеркнул вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации «Реаортос» Асад Юсуфов.
По мнению разработчиков «Автомоторики», мобильные центры протезирования способны компенсировать дефицит кадров в отрасли. По данным Минтруда, на март 2025 г. в России работало почти 900 техников-протезистов. Еще 593 человека сейчас обучаются по программе «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника». Специалистов в этой области готовят пять колледжей, сообщил представитель пресс-службы Минтруда.
В Минтруде также добавили, что осмотр травматолога-ортопеда при протезировании считается медицинской деятельностью и требует лицензирования. Лицензия, в свою очередь, действует по указанным в специальном реестре адресам медучреждений. Врач протезно-ортопедического предприятия не может произвольно проводить прием в передвижной мастерской, не указанной как место осуществления медицинской деятельности. Исключение – первичные консультации пациентов. Их уже проводят ряд компаний отрасли, рассказал представитель Минтруда.
Сложный процесс протезирования в передвижной мастерской – это скорее фантастика, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Немало времени и сил занимает реабилитация, а для нее нужно оборудованное помещение, подчеркнул эксперт. При этом, по словам Сафонова, адаптация инвалида – не только установка протеза. Не меньше внимания требует возвращение человека к работе. Помощь требуется в транспортировке до места службы и подготовке рабочего места, но работодатели не всегда готовы брать на себя такие расходы, отметил он.