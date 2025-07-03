Регионы потратили 13,8 млрд рублей на импортное медоборудование для реабилитации

В 2022–2024 гг. регионы приобрели медицинского оборудования для реабилитации пациентов на 26,3 млрд руб., в том числе импортного – на 13,8 млрд руб., или 52,6%, и отечественного – на 12,5 млрд руб., или 47,4%. Больше всего иностранной техники в процентном отношении закупали в Чукотском автономном округе (92,5%), Сахалинской (90,3%), Калужской (78,9%) и Новгородской (78,4%) областях, а также в Адыгее (74,5%). Об этом говорится в отчете Счетной палаты об итогах проверки выполнения мер в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (с документом ознакомились «Ведомости»).