Регионы потратили 13,8 млрд рублей на импортное медоборудование для реабилитации

Регионы потратили 13,8 млрд рублей на импортное медоборудование для реабилитацииРоссийский рынок пока не в полной мере способен предложить конкурентные решения по ряду направлений, отметил эксперт
В 2022–2024 гг. регионы приобрели медицинского оборудования для реабилитации пациентов на 26,3 млрд руб., в том числе импортного – на 13,8 млрд руб., или 52,6%, и отечественного – на 12,5 млрд руб., или 47,4%. Больше всего иностранной техники в процентном отношении закупали в Чукотском автономном округе (92,5%), Сахалинской (90,3%), Калужской (78,9%) и Новгородской (78,4%) областях, а также в Адыгее (74,5%). Об этом говорится в отчете Счетной палаты об итогах проверки выполнения мер в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (с документом ознакомились «Ведомости»).
Федпроект, который реализуется с 2022 г., направлен на оснащение новым медицинским оборудованием отделений реабилитации, а также на оказание помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Финансирование мероприятий проекта в 2022–2024 гг. составило 59,85 млрд руб. (28,36 млрд руб. выделено на оборудование, а 29,2 млрд руб. – на оказание медицинской помощи).
Также аудиторы пришли к выводу, что оснащенность отделений медицинской реабилитации в регионах возросла с 2021 г. более чем на 20%, а износ оборудования при этом сократился на 15%. Максимальный износ оборудования зафиксирован в Краснодарском крае (90%), Пензенской (89%) и Самарской (82%) областях. Наиболее низкий уровень зафиксирован в Смоленской (34%) и Самарской (36,7%) областях и Республике Крым (39,8%).
В отчете говорится также о кадровых трудностях. Каждый третий регион не смог укомплектовать реабилитационные отделения даже на 70%, отметили аудиторы. Хуже всего дела обстоят в Псковской области – 36% укомплектованности (врачи – 18%, медсестры – 44%), Владимирской – 47% (врачи – 34%, медсестры – 52%) и Волгоградской – 50,6% (врачи – 48%, медсестры – 56%).
Эти данные фиксировались на конец 2023 г.
Представитель пресс-службы Минздрава отметил, что в 2022–2024 гг. удалось переоснастить 520 региональных медицинских организаций, а также ввести в эксплуатацию более 40 000 единиц медицинского оборудования. По его словам, за тот же период число врачей в реабилитационных командах выросло на 16,2% – с 16 100 до 18 700 специалистов.
Представитель министерства также добавил, что увеличение финансирования на медицинскую реабилитацию позволило в 2024 г. (по сравнению с 2022 г.) значительно расширить объем помощи: стационарное лечение выросло на 41,5% (с 473 101 до 669 415 случаев), помощь в дневных стационарах – на 29% (с 312 847 до 403 611 случаев), а амбулаторное лечение – на 27% (с 426 490 до 541 567 случаев), включая 227 телеконсультаций.
Превалирование импорта при закупках реабилитационного оборудования во многом связано с тем, что российский рынок пока не в полной мере способен предложить конкурентные решения по ряду высокотехнологичных направлений, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Это касается, например, сложных систем протезирования. По его словам, серьезный прогресс в этом секторе тоже есть: в России появляются перспективные наработки, включая бионические протезы и решения на стыке медицины и инженерии.
Что касается кадрового дефицита, продолжил Власов, то наиболее востребованными сегодня являются не только врачи-реабилитологи, но и целый спектр специалистов: инструкторы ЛФК, эрготерапевты, клинические психологи, специалисты по протезированию, профориентологи, медсестры со специализацией в реабилитации. Все они являются частью мультидисциплинарной команды, без которой невозможно полноценное восстановление пациента, однако нормативного перечня таких профессий до сих пор нет, заключил он.