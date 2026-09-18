«Ростсельмаш» по итогам года выйдет в убыток из-за инвестиций
«Ростсельмаш» ожидает нулевую рентабельность по итогам 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец компании Константин Бабкин.
«При этом мы сделаем инвестиции на 2,8 млрд руб. Фактически с учетом этих инвестиций это будет убыток», – объяснил Бабкин.
По его словам, инвестиции были сформированы из ранее накопленных запасов. В частности, за счет распродажи складов. Без учета инвестиций, сейчас компания работает в ноль. В связи с этим «Ростсельмаш» не видит смысла дальше снижать цену на технику. Бабкин подчеркнул, что это приведет к деградации.
«Ростсельмаш» адаптируется к четвертому году падения спроса: компания сокращает издержки и инвестиции, но продолжает разрабатывать новые модели техники.