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Главная / Инвестиции /

В России ввели регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документ, обязывающий производителей первичного алюминия и участников их групп предоставлять биржам сведения о внебиржевых сделках объемом от 20 т. Об этом сообщается в канале службы в Max.

Принятое постановление позволит оперативно получать информацию об обращении алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования, отметили в ФАС. С 1 декабря 2026 г. данные можно подавать добровольно, а с 1 марта 2027 г. это станет обязательным.‍

10 августа «Ведомости» писали, что фьючерсы на алюминий с поставкой в ноябре на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов превысили отметку $3300 за тонну. Выше этого уровня котировки не поднимались с 23 июня 2026 г.

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