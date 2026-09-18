В России ввели регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документ, обязывающий производителей первичного алюминия и участников их групп предоставлять биржам сведения о внебиржевых сделках объемом от 20 т. Об этом сообщается в канале службы в Max.
Принятое постановление позволит оперативно получать информацию об обращении алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования, отметили в ФАС. С 1 декабря 2026 г. данные можно подавать добровольно, а с 1 марта 2027 г. это станет обязательным.
10 августа «Ведомости» писали, что фьючерсы на алюминий с поставкой в ноябре на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов превысили отметку $3300 за тонну. Выше этого уровня котировки не поднимались с 23 июня 2026 г.