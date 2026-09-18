В России ввели регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием

Принятое постановление позволит оперативно получать информацию об обращении алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования, отметили в ФАС. С 1 декабря 2026 г. данные можно подавать добровольно, а с 1 марта 2027 г. это станет обязательным.‍