Стоимость алюминия поднялась выше $3300 за тонну
Фьючерсы на алюминий с поставкой в ноябре на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов превысили отметку $3300 за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов. Выше этого уровня котировки не поднимались с 23 июня 2026 г.
К 08:57 мск контракт прибавлял 1,07%, достигнув $3305 за тонну. К 10:20 мск цена увеличилась до $3321,5 за тонну, что соответствовало росту на 1,57% относительно предыдущего уровня.
По состоянию на 13:28 мск алюминий торговался по $3280 за тонну (+0,64%).
15 июля стало известно, что «Русал» будет оспаривать в суде предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости вносить изменения в условия договоров на поставку алюминия. Требование к новой сбытовой политике в компании считают противоречащими закону «О конкуренции». Предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен.
В тот же день ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении группы «Русал», так как компания не выполнила требования после получения предупреждения. Нарушения были выявлены в договорах на поставку алюминия. Условия компании подразумевали, что цены на товар для российских потребителей превышали экспортные. ФАС уточнила, что «Русал» при формировании цен учитывал региональную премию, которая основана на европейском ценовом показателе. Группа компаний получила предупреждение о необходимости скорректировать цены, два раза ходатайствовала о продлении срока его исполнения, но так и не выполнила требования.
Предупреждение было выдано «Русалу» 30 марта. Тогда ФАС отмечала, что рынок Европы уже утратил репрезентативность для РФ, а экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже.