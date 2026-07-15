«Русал» оспорит в суде предупреждение ФАС об изменении условий на поставки

Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении группы «Русал», так как компания не выполнила требования после получения предупреждения. Нарушения были выявлены в договорах на поставку алюминия. Условия компании подразумевали, что цены на товар для российских потребителей превышали экспортные. ФАС уточнила, что «Русал» при формировании цен учитывал региональную премию, которая основана на европейском ценовом показателе.