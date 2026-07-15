«Русал» оспорит в суде предупреждение ФАС об изменении условий на поставки
Собеседник агентства отметил, что требование к новой сбытовой политике в компании считают противоречащими закону «О конкуренции». По его словам, предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен.
Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении группы «Русал», так как компания не выполнила требования после получения предупреждения. Нарушения были выявлены в договорах на поставку алюминия. Условия компании подразумевали, что цены на товар для российских потребителей превышали экспортные. ФАС уточнила, что «Русал» при формировании цен учитывал региональную премию, которая основана на европейском ценовом показателе.
Группа компаний получила предупреждение о необходимости скорректировать цены, два раза ходатайствовала о продлении срока его исполнения, но так и не выполнила требования. Если в рамках расследования антимонопольного дела нарушения «Русала» будут подтверждены, группа получит оборотный штраф.
Предупреждение было выдано «Русалу» 30 марта. Тогда ФАС отмечала, что рынок Европы уже утратил репрезентативность для РФ, а экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже.