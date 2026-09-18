«СПБ биржа» с 24 сентября на час продлит основную торговую сессию

Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на «СПБ бирже» в августе составил 716,86 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в июле. Стоимостной объем сделок с ценными бумагами составил 176,16 млрд руб. (+14,68% к июлю и -1,14% год к году), а среднедневной объем торгов – 5,87 млрд руб. (+18,35% к июлю).