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«СПБ биржа» с 24 сентября на час продлит основную торговую сессию

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Основная торговая сессия на «СПБ бирже» с 24 сентября будет начинаться на час раньше, в 9:00 мск, а заканчиваться – в обычное время, в 19:00 мск. Об этом сообщила сама торговая площадка.

Утренняя дополнительная сессия будет проходить с 7:00 до 9:00 мск. В остальном расписание торгов останется прежним.

С 18 сентября на «СПБ бирже» запустились торги 20 неоактивами на ценные бумаги глобальных компаний, среди которых Adobe, Duolingo, Intel, Reddit, Roblox, Spotify и другие. Значительную часть расширения составили компании цифровой экономики. Размер каждого неоактива соответствует одной ценной бумаге базисного актива. Валюта стоимости шага цены – доллар США, валюта расчетов – рубль. Торги неоактивами проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники – с 10:00 до 00:00 мск.

Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на «СПБ бирже» в августе составил 716,86 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в июле. Стоимостной объем сделок с ценными бумагами составил 176,16 млрд руб. (+14,68% к июлю и -1,14% год к году), а среднедневной объем торгов – 5,87 млрд руб. (+18,35% к июлю).

В августе участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 4,68 млн сделок с неоактивами (в 2,6 раза больше июля). Среднедневной объем открытых позиций составил 2,68 млрд руб. (+21,05%).

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