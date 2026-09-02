Совокупный объем торгов на «СПБ бирже» в августе вырос в 2,7 раза
Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на «СПБ бирже» в августе составил 716,86 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в июле. Об этом площадка отчиталась на своем сайте.
Стоимостной объем сделок с ценными бумагами составил 176,16 млрд руб. (+14,68% к июлю и -1,14% год к году), а среднедневной объем торгов – 5,87 млрд руб. (+18,35% к июлю).
Количество активных счетов инвесторов снизилось на 1,82% до 1,56 млн. Всего участники торгов и их клиенты заключили 27,57 млн сделок с ценными бумагами, что на 6,56% меньше по сравнению с июлем.
Что касается неоактивов, то стоимостной объем сделок с ними в августе составил 540,70 млрд руб., что почти в пять раз превышает показатель июля. Среднедневной объем торгов достиг 18,02 млрд руб. Чаще всего торговали неоактивами на биткойн (BTCUSD), акции Nebius (NBIS) и Advanced Micro Devices (AMD), солану (SOLUSD), риппл (XRPUSD).
В августе участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 4,68 млн сделок с неоактивами (в 2,6 раза больше июля). Среднедневной объем открытых позиций составил 2,68 млрд руб. (+21,05%).
Чистый убыток «СПБ биржи» по РСБУ за первое полугодие 2026 г. составил 577,9 млн руб., что на 102,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы увеличились со 124,9 млн до 202,9 млн руб., что соответствует росту на 62,4%. Одновременно итоговый совокупный расход достиг 581,6 млн руб. против 179,8 млн руб. в первом полугодии 2025 г., увеличившись на 223,5%.