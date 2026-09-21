ПАО «МГТС» получило заявки на 1,13 млн «префов» в рамках оферты на выкуп

Чистая прибыль МГТС и дочерних предприятий компании по МСФО в первом полугодии 2026 г. составила 14,69 млн руб. За аналогичный период 2025 г. чистая прибыль составила 14,13 млн руб. При этом выручка в январе – июне составила 26,59 млн руб. против 23,31 млн руб. за аналогичный период 2025 г. Долгосрочные обязательства компании увеличились до 13,48 млн руб. (в первом полугодии 2025 г. составили 12,79 млн руб.), а краткосрочные – до 26,66 млн руб. (в январе – июне 2025 г. составили 22,12 млн руб.).