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ПАО «МГТС» получило заявки на 1,13 млн «префов» в рамках оферты на выкуп

Ведомости
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) утвердил отчет об итогах предъявления миноритариями заявлений о продаже привилегированных акций. Всего компания выкупила 1,133 млн штук у своих акционеров, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Количество выкупленных префов составляет 1,19% уставного капитала. Оплату за акции МГТС собирается внести не позднее 28 сентября.

«Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке писал, что ПАО «МТС» не принимало участие в оферте для владельцев привилегированных акций МГТС.

О решении приобрести ценные бумаги МГТС сообщила 15 мая. Цена покупки за одну привилегированную акцию составила 1501 руб. Сбор заявок на выкуп проходил с 10 июня по 13 сентября. Предельный размер выкупа составил 9,52 млн шт., или 10% акций, находящихся в обращении.

Чистая прибыль МГТС и дочерних предприятий компании по МСФО в первом полугодии 2026 г. составила 14,69 млн руб. За аналогичный период 2025 г. чистая прибыль составила 14,13 млн руб. При этом выручка в январе – июне составила 26,59 млн руб. против 23,31 млн руб. за аналогичный период 2025 г. Долгосрочные обязательства компании увеличились до 13,48 млн руб. (в первом полугодии 2025 г. составили 12,79 млн руб.), а краткосрочные – до 26,66 млн руб. (в январе – июне 2025 г. составили 22,12 млн руб.).

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