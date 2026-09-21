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Главная / Инвестиции /

Цена нефти Brent упала ниже $100 за баррель

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в моменте снизилась до $99,63 за баррель. В прошлый раз Brent стоила ниже $100 за баррель 9 сентября.

По состоянию на 17:44 мск нефть торгуется по $99,68 за барр. Цена снизилась на 4% в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня.

Reuters объясняет падение тем, что инвесторы надеются на дипломатический прогресс в иранской войне благодаря встрече лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Это 81-я сессия. В эти дни главы государств, правительств и министры иностранных дел соберутся, чтобы изложить свои позиции по ключевым мировым проблемам.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц 19 сентября сообщил, что иранская ядерная программа станет центральной темой речи президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Трамп, по его собственным словам, ожидает скорого завершения операции Epic Fury («Военная ярость») в Иране, после чего «цены на бензин упадут».

Кроме того, Уолтц сообщил, что Трамп планирует встречу с лидерами шести арабских стран Персидского залива. У него также намечены переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

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