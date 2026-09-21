Цена нефти Brent упала ниже $100 за баррель

Reuters объясняет падение тем, что инвесторы надеются на дипломатический прогресс в иранской войне благодаря встрече лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Это 81-я сессия. В эти дни главы государств, правительств и министры иностранных дел соберутся, чтобы изложить свои позиции по ключевым мировым проблемам.