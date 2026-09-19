Fox: Трамп посвятит речь на Генассамблее ООН ядерной программе Ирана
Иранская ядерная программа станет центральной темой речи президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, пишет Fox news.
Трамп планирует использовать свое предстоящее выступление на Генассамблее ООН, чтобы доказать необходимость не допустить получения Ираном ядерного оружия. Глава Белого дома также расскажет о усилиях администрации США в Газе, включая план мирного урегулирования из 20 пунктов.
Кроме того, Уолтц сообщил, что Трамп планирует встречу с лидерами шести арабских стран Персидского залива. У него также намечены переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
Как пишет Fox News, Трамп, по его собственным словам, ожидает скорого завершения операции Epic Fury («Военная ярость») в Иране, после чего «цены на бензин упадут».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете New York Post 16 сентября заявил, что через несколько месяцев конфликт в Иране перейдет в новую фазу. По словам Вэнса, у данного конфликта есть две фазы: первая из них (уничтожение иранской ядерной программы и вооруженных сил) завершена. Второй этап будет сконцентрирован на лишении возможности Ирана восстановить ядерную программу.
9 сентября Трамп заявил, что война с Ираном закончится сразу после выборов в ноябре. Он сказал, что США сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, но допустил возможность их проведения в будущем.
The New York Times со ссылкой на данные американской разведывательной службы писала 25 июля, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи проявляет значительно больший интерес к созданию ядерного оружия, чем его покойный отец и предшественник Али Хаменеи. Отец аятоллы Хаменеи, погибший в начале войны в результате израильского удара при содействии американской разведки, публично отказался от разработки ядерного оружия. Как пишет издание, Моджтаба Хаменеи и более жесткое правительство, сформированное после того, как США и Израиль уничтожили многих из прежних лидеров Ирана, вынашивают амбиции по разработке передового ядерного вооружения.