Fox: Трамп посвятит речь на Генассамблее ООН ядерной программе Ирана

The New York Times со ссылкой на данные американской разведывательной службы писала 25 июля, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи проявляет значительно больший интерес к созданию ядерного оружия, чем его покойный отец и предшественник Али Хаменеи. Отец аятоллы Хаменеи, погибший в начале войны в результате израильского удара при содействии американской разведки, публично отказался от разработки ядерного оружия. Как пишет издание, Моджтаба Хаменеи и более жесткое правительство, сформированное после того, как США и Израиль уничтожили многих из прежних лидеров Ирана, вынашивают амбиции по разработке передового ядерного вооружения.