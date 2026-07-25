Разведка США: новый иранский лидер заинтересован в ядерном оружии больше отца

Разведка США: новый иранский лидер заинтересован в ядерном оружии больше отцаИран переместил центрифуги в неуязвимый подземный комплекс
Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи проявляет значительно больший интерес к созданию ядерного оружия, чем его покойный отец и предшественник Али Хаменеи, пишет The New York Times со ссылкой на данные американской разведывательной службы.
Отец аятоллы Хаменеи, погибший в начале войны в результате израильского удара при содействии американской разведки, публично отказался от разработки ядерного оружия. Хотя американские официальные лица долгое время утверждали, что Иран стремится обладать потенциалом для создания ядерной бомбы, многие считали, что колебания аятоллы Али Хаменеи были искренними.
Его преемник никогда публично не призывал Иран к созданию ядерного оружия. Однако американские спецслужбы полагают, что Моджтаба Хаменеи и более жесткое правительство, сформированное после того, как США и Израиль уничтожили многих из прежних лидеров Ирана, вынашивают амбиции по разработке передового ядерного вооружения.
Хотя американские чиновники настаивают на том, что Тегеран не предпринимал шагов по перезапуску ядерной программы, Иран предпринял некоторые действия по сохранению ядерного потенциала после ударов США по ключевым объектам в 2025 г. или в периоды затишья во время нынешней войны.
По данным американских чиновников, Иран переместил по меньшей мере часть центрифуг в хорошо укрепленный подземный комплекс в центральной части страны под горой Пикакс. The Wall Street Journal 21 июля сообщила о том, что израильская разведка отследила перемещение центрифуг.
Хотя такой шаг может быть первым этапом восстановления обогатительных мощностей, американские чиновники заявили, что, по их мнению, сейчас Иран больше заинтересован в сохранении оборудования, пытаясь вывезти его из зоны поражения американских бомб.
Директор программы по Ближнему Востоку в аналитическом центре Defense Priorities Розмари Келаник заявила, что война и объявление США о возможной помощи Саудовской Аравии в строительстве обогатительных мощностей делают «значительно более вероятным» стремление Ирана к ядерному оружию.
«У Ирана теперь гораздо больше стимулов для создания оружия для сдерживания будущих попыток США или Израиля по разрушению режима или иранского государства, что означает, что война контрпродуктивна для заявленных целей предотвращения распространения ядерного оружия в Иране», – отметила она.
Иранские чиновники, которые ранее в ходе внутренних дискуссий утверждали, что только ядерное оружие может предотвратить израильское или американское нападение, считают, что их позиция укрепилась, сообщили американские чиновники.
В июне 2025 г. президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда Трамп заявил об уничтожении объектов, однако разведывательные оценки указывали, что ядерная программа была отброшена лишь на несколько месяцев. Объект под горой Пикакс не пострадал. Он представляют собой гораздо более сложную цель для американских военных. Подземные сооружения глубоко погружены под гору и находятся вне пределов досягаемости самых мощных обычных бомб США, по данным нескольких американских чиновников.
Трамп 13 июля заявлял, что не исключает нанесения удара по объекту под горой Пикакс. Об этом он сказал в интервью журналисту Хью Хьюитту на фоне нового витка эскалации американо-иранского конфликта. Он пригрозил атаковать объект, назвав его «возможной целью для хорошего жирного выстрела прямо в парадную дверь». Трамп заявил, что США не видят там никакой активности.