Разведка США: новый иранский лидер заинтересован в ядерном оружии больше отца

В июне 2025 г. президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда Трамп заявил об уничтожении объектов, однако разведывательные оценки указывали, что ядерная программа была отброшена лишь на несколько месяцев. Объект под горой Пикакс не пострадал. Он представляют собой гораздо более сложную цель для американских военных. Подземные сооружения глубоко погружены под гору и находятся вне пределов досягаемости самых мощных обычных бомб США, по данным нескольких американских чиновников.