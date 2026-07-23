США заключили ядерное соглашение с Саудовской Аравией
Администрация президента США Дональда Трампа подписала соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники.
Документ предусматривает развитие ядерного взаимодействия между странами и может открыть путь к расширению участия Эр-Рияда в производстве топлива для реакторов. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что подписал соглашение с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом. По словам американских официальных лиц, договоренность может позволить королевству в перспективе заниматься обогащением топлива для собственных ядерных реакторов при соблюдении отдельных гарантий нераспространения ядерных технологий.
В Вашингтоне рассчитывают, что соглашение станет дополнительным фактором укрепления отношений с Саудовской Аравией, которые оказались под давлением из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Американская администрация также ожидает экономического эффекта для национальной атомной отрасли. По оценке чиновников, договоренности могут принести американским компаниям многомиллиардные контракты, в том числе компании Westinghouse, занимающейся разработкой и поставками реакторных технологий.
18 июля CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писал, что администрация Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. Вашингтон, по их словам, не будет требовать гарантий, которые запрещали бы Эр-Рияду разрабатывать ядерное оружие. Уже подготовленное «Соглашение 123» содержит базовую правовую основу для того, чтобы американские компании могли передать саудитам ядерные материалы или технологии для развития гражданской ядерной программы. Обязательства принимать соглашение об усиленных гарантиях ядерной безопасности с МАГАТЭ в нем нет, отмечают собеседники CNN.