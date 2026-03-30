Bloomberg: США изучают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон рассматривает возможность проведения операции по вывозу около 450 кг урана с территории Ирана. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято – в Белом доме оценивают риски такой операции для американских военных. Отмечалось, что сам Трамп в целом открыт к такому сценарию, так как это может помочь не допустить создания Ираном ядерного оружия.