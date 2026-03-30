Bloomberg: США изучают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные документы.
По данным агентства, Белый дом направил в конгресс отчет, в котором обосновал потенциальное сотрудничество с Эр-Риядом в сфере ядерных технологий, включая обогащение урана и переработку плутония.
В документе отмечается, что такая сделка может соответствовать интересам безопасности США и повысить прозрачность ядерной программы Саудовской Аравии.
При этом инициатива вызывает критику у некоторых экспертов. По словам бывшего инспектора МАГАТЭ Роберта Келли, это противоречит всем прецедентам. «Идея о том, что администрация готова предоставить Саудовской Аравии возможность делать то же самое, за что они бомбят Иран, выглядит лицемерной», – заявил он.
До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон рассматривает возможность проведения операции по вывозу около 450 кг урана с территории Ирана. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято – в Белом доме оценивают риски такой операции для американских военных. Отмечалось, что сам Трамп в целом открыт к такому сценарию, так как это может помочь не допустить создания Ираном ядерного оружия.