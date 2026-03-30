WSJ: Трамп рассматривает проведение операции по захвату иранского урана
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военной операции по вывозу около 450 кг урана с территории Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников, окончательное решение пока не принято. В Белом доме оценивают риски для американских военных, однако сам Трамп в целом открыт к такому сценарию, поскольку это может помочь не допустить создания Ираном ядерного оружия.
Собеседники издания также отмечают, что Вашингтон пытается добиться передачи урана дипломатическим путем.
«Трамп ясно дает понять, что иранцы не могут оставить этот материал себе, и обсуждает возможность конфисковать его силой, если Иран за столом переговоров не откажется от него», – пишет газета.
29 марта Bloomberg сообщал, что война с Ираном может дать старт новой ядерной гонке. По данным издания, появились данные о том, что США передали Саудовской Аравии технологии для обогащения и переработки урана, что произошло на фоне ультиматума Трампа Ирану отказаться от ядерной программы.
Издание отмечало, что рост международной напряженности заставляет страны пересматривать свои позиции по ядерному оружию. по данным Asan Institute, более 75% жителей Южной Кореи поддерживают создание собственного ядерного потенциала. В Японии также ведутся дискуссии о возможности получения ядерного оружия на фоне напряженности с Китаем.
30 марта Трамп заявил, что Тегеран выполнил большинство из 15 требований США для прекращения войны. Он не уточнил, на какие дополнительные уступки готов Иран.