Bloomberg: война с Ираном может дать старт новой ядерной гонке

Политика президента США Дональда Трампа, балансирующая между атаками на противников и охлаждением отношений с союзниками, может привести к новой гонке ядерных вооружений в мире. Недавно администрация США обнародовала документы, свидетельствующие о передаче Саудовской Аравии технологий для обогащения и переработки урана. Это произошло на фоне ультиматума Трампу Ирану отказаться от ядерной программы, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный анализ.