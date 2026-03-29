Bloomberg: война с Ираном может дать старт новой ядерной гонке

Ведомости

Политика президента США Дональда Трампа, балансирующая между атаками на противников и охлаждением отношений с союзниками, может привести к новой гонке ядерных вооружений в мире. Недавно администрация США обнародовала документы, свидетельствующие о передаче Саудовской Аравии технологий для обогащения и переработки урана. Это произошло на фоне ультиматума Трампу Ирану отказаться от ядерной программы, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный анализ.

Рост международной напряженности заставляет страны пересматривать свои позиции по ядерному оружию. Германия и Польша, ранее полагавшиеся на американский «ядерный зонтик», теперь рассматривают предложение Франции о расширении стратегического ядерного сдерживания на континенте. В Азии более 75% южнокорейцев поддерживают создание собственного ядерного потенциала, согласно отчету Asan Institute. В Японии высокопоставленные чиновники обсуждают возможность получения ядерного оружия на фоне обострения отношений с Китаем.

Кризис усугубляется ослаблением системы контроля над вооружениями. В январе «Часы Судного дня» были переведены на 85 секунд до полуночи – самое близкое к глобальной катастрофе положение за всю историю проекта. Причинами стали атаки на иранские ядерные объекты, планы США возобновить ядерные испытания после 30-летнего перерыва и истечение срока последнего договора о контроле над вооружениями между США и Россией.

Тем временем ядерный потенциал крупных держав продолжает расти. По оценкам Пентагона, Китай имеет более 600 боезарядов и может достичь 1000 к 2030 г., развивая межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие. Северная Корея регулярно запускает баллистические ракеты с потенциалом для ядерных боеголовок.

Эксперты предупреждают о риске «каскадного распространения». Если Южная Корея создаст ядерное оружие, за ней могут последовать Япония и Тайвань, вызвав панику в Китае. Такие же опасения существуют и на Ближнем Востоке. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркивает, что увеличение числа ядерных держав не сделает мир безопаснее, а только увеличит глобальные риски.

