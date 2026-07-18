CNN: Белый дом может разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

Вашингтон, по их словам, не будет требовать гарантий, которые запрещали бы Эр-Рияду разрабатывать ядерное оружие. Уже подготовленное «Соглашение 123» содержит базовую правовую основу для того, чтобы американские компании могли передать саудитам ядерные материалы или технологии для развития гражданской ядерной программы. Обязательства принимать соглашение об усиленных гарантиях ядерной безопасности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в нем нет, отмечают собеседники CNN. В Конгресс документ пока направлен не был.