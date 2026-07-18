CNN: Белый дом может разрешить Саудовской Аравии обогащать уран
Администрация президента США Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Вашингтон, по их словам, не будет требовать гарантий, которые запрещали бы Эр-Рияду разрабатывать ядерное оружие. Уже подготовленное «Соглашение 123» содержит базовую правовую основу для того, чтобы американские компании могли передать саудитам ядерные материалы или технологии для развития гражданской ядерной программы. Обязательства принимать соглашение об усиленных гарантиях ядерной безопасности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в нем нет, отмечают собеседники CNN. В Конгресс документ пока направлен не был.
Наследный принц страны Мухаммед бин Салман ранее угрожал создать собственное ядерное оружие, если Иран получит бомбу.
Инициатива по ядерному сотрудничеству начала продвигаться в момент, когда Трамп усилил давление на Иран и начал военную операцию. 30 марта Bloomberg со ссылкой на правительственные документы сообщал, что Белый дом направил в конгресс отчет, в котором обосновал потенциальное сотрудничество с Эр-Риядом в сфере ядерных технологий, включая обогащение урана и переработку плутония. Сделка может соответствовать интересам безопасности США и повысить прозрачность ядерной программы Саудовской Аравии, говорилось в документе.
24 июня Международное агентство по атомной энергии заявило, что намерено в ближайшее время приступить к инспектированию иранских атомных объектов. Одним из главных направлений работы станет уточнение местонахождения запасов высокообогащенного урана.