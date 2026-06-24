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МАГАТЭ начало подготовку к инспекции ядерных объектов Ирана

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии намерено в ближайшее время приступить к инспектированию атомных объектов Ирана. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Комментируя заявления о согласии Ирана допустить инспекторов МАГАТЭ, Гросси подчеркнул, что контрольные мероприятия состоятся. Глава агентства отметил, что уже стоит начать действовать, так как в соглашении между США и Ираном есть ограничение в 60 дней.

По словам руководителя МАГАТЭ, одним из главных направлений работы станет уточнение местонахождения запасов высокообогащенного урана. «Из-за того что часть хранилищ была разрушена при атаках, необходимо рассмотреть, как проводить проверки», – сказал он.

Гросси также сообщил о намерении в ближайшее время согласовать с иранской стороной порядок проведения инспекций и даты их начала. При этом глава агентства отдельно подчеркнул, что МАГАТЭ не планирует привлекать третьи страны к проведению проверок.

Иран и США обсуждают Ливан, разморозку активов и продажу нефти

Политика / Международные новости

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Соединенных Штатов с Ираном продвигаются успешно и сопровождаются рядом договоренностей. По словам Трампа, главным в ходе достигнутых договоренностей стало согласие Тегерана на проведение ядерных инспекций. Президент США отметил, что именно это условие стало основой для продолжения переговорного процесса. По его словам, в противном случае дальнейшие контакты были бы невозможны.

18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи официально подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке прошел с 21 по 22 июня. Первоначально они должны были состояться 19 июня, но были отложены после израильского воздушного налета по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты.

В ходе переговоров стороны сформировали специализированные рабочие группы для согласования параметров будущего итогового соглашения. Советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари отметил, что были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Он уточнил, что в рамках переговорного процесса предусмотрен 60-дневный срок для выработки финального документа.

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