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«М.Видео» возобновило регистрацию новых ПВЗ под своим брендом

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ПАО «М.Видео» возобновило регистрацию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

ПВЗ откроются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В рамках второй волны компания планирует запустить пункты еще в 10 регионах: Самарской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Омской, Кемеровской и Томской областях, Татарстане, Башкирии и Краснодарском крае. 

Регистрация партнерских ПВЗ от «М.Видео» началась в мае этого года, писало агентство «РИА Новости». Проект предполагал подключение предпринимателей к логистической и сервисной инфраструктуре ритейлера. Прежде компания выдавала заказы через партнерские ПВЗ сторонних операторов, включая «Яндекс Маркет» и СДЭК, а также постаматы 5Post.

6 сентября «Ведомости» писали, что группа «М.Видео» в августе заключила соглашение с одним из ключевых кредиторов об открытии линии на 17,5 млрд руб. со сроком погашения в сентябре 2033 г. Привлеченные средства пойдут на развитие ключевых направлений бизнеса, в том числе на создание мультикатегорийного маркетплейса с собственной розницей, партнерскими ПВЗ и постаматами, сообщили в «М.Видео».

Аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов отмечал, что новая линия может использоваться прежде всего для рефинансирования существующих обязательств и покрытия нехватки денежных средств. По его словам, долговая нагрузка ритейлера остается критической, он убыточен уже на операционном уровне, соответственно, не зарабатывает даже на то, чтобы просто поддерживать работу магазинов. Не покрываются и процентные расходы по старым долгам, поэтому «М.Видео» вынуждено брать новые кредиты, чтобы оплачивать проценты по старым, добавляет аналитик.

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