«М.Видео» возобновило регистрацию новых ПВЗ под своим брендом

Аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов отмечал, что новая линия может использоваться прежде всего для рефинансирования существующих обязательств и покрытия нехватки денежных средств. По его словам, долговая нагрузка ритейлера остается критической, он убыточен уже на операционном уровне, соответственно, не зарабатывает даже на то, чтобы просто поддерживать работу магазинов. Не покрываются и процентные расходы по старым долгам, поэтому «М.Видео» вынуждено брать новые кредиты, чтобы оплачивать проценты по старым, добавляет аналитик.