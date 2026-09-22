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Главная / Инвестиции /

«Финам» начал прием заявок на pre-IPO компанию Безоса Blue Origin

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Финам» начал прием заявок от инвесторов на pre-IPO раунд космической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Участие организовано через закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) и доступно квалифицированным инвесторам, сообщил «Ведомостям» представитель брокера.

Минимальная сумма инвестиций составляет 500 000 руб., а прием заявок открыт до 14 октября. Срок инвестиций рассчитан на период от трех лет. Целевая доходность проекта заявлена в размере до 663%.

«Blue Origin предоставляет российским инвесторам возможность стать частью космической гонки нового поколения на стадии, когда технологический прорыв уже подтвержден успешными запусками, но рыночная капитализация компании еще кратно ниже потенциала», – рассказал руководитель управления эксклюзивных продуктов и инноваций ФГ «Финам» Владимир Лошкарев.

Blue Origin разрабатывает многоразовые ракеты-носители и космические системы. Ключевой продукт – ракета New Glenn грузоподъемностью 45 т, совершившая три орбитальных запуска с повторным использованием первой ступени. В 2026 г. компания привлекла $10 млрд инвестиций при оценке $130 млрд. Blue Origin выиграла контракт NASA на создание сети связи и навигации для всех текущих и будущих марсианских миссий, что усиливает позиции Blue Origin как альтернативы SpaceX.

В феврале SpaceX объявила, что откладывает запланированную на 2026 г. миссию на Марс и теперь основное внимание будет сосредоточено на лунной программе NASA, писала The Wall Street Journal. Стремление SpaceX сконцентрироваться на лунной программе, в том числе, связано с усилением конкуренции со стороны Blue Origin, которая объявила о приостановке суборбитального туризма для концентрации на создании собственного лунного посадочного модуля. NASA позитивно оценивает такую конкуренцию, что может ускорить реализацию американской лунной программы Artemis с планируемой высадкой астронавтов в 2028 г.

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