SpaceX отложила полет на Марс ради лунной программы

Компания Илона Маска SpaceX объявила об изменении стратегии, отложив запланированную на 2026 г. миссию на Марс. Основное внимание теперь будет уделено лунной программе NASA, сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее SpaceX заявляла о планах запустить пять кораблей Starship на Марс в конце 2026 г., чтобы воспользоваться периодом сближения Земли и Марса, что облегчает путешествие.