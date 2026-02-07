SpaceX отложила полет на Марс ради лунной программы
Компания Илона Маска SpaceX объявила об изменении стратегии, отложив запланированную на 2026 г. миссию на Марс. Основное внимание теперь будет уделено лунной программе NASA, сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее SpaceX заявляла о планах запустить пять кораблей Starship на Марс в конце 2026 г., чтобы воспользоваться периодом сближения Земли и Марса, что облегчает путешествие.
Как сообщили источники, близкие к компании, в марте 2027 г. планируется произвести беспилотную посадку на Луну. Решение о переориентации на лунную программу было сообщено инвесторам, что свидетельствует о корректировке ранее анонсированных амбициозных планов по колонизации Марса.
Такой шаг связан с активизацией SpaceX в сфере космических технологий ИИ. После приобретения стартапа Илона Маска xAI компания планирует запуск центров обработки данных на орбите, что оценивается как стратегически важное направление с перспективой выхода на IPO летом 2026 г.
В служебной записке для сотрудников Маск подчеркнул, что технологии орбитальных дата-центров станут источником финансирования для создания лунных баз, которые впоследствии позволят достичь Марса. При этом он акцентировал, что Луна рассматривается как промежуточная база для дальнейшего освоения космоса, а не как конечная цель.
Технические сложности, в частности необходимость регулярных запусков Starship и отработки технологии дозаправки на орбите, а также давление со стороны NASA стали ключевыми факторами изменения планов.
Стремление SpaceX сосредоточиться на лунной программе также связано с усилением конкуренции со стороны Blue Origin Джеффа Безоса, которая объявила о приостановке суборбитального туризма для концентрации на создании собственного лунного посадочного модуля. NASA позитивно оценивает такую конкуренцию, что может ускорить реализацию американской лунной программы Artemis с планируемой высадкой астронавтов в 2028 г.
Лунная программа стала ключевым приоритетом для США на фоне обостряющегося соперничества с Китаем в космосе. Обе державы инвестируют миллиарды долларов в пилотируемые полеты к спутнику Земли. Китай планирует осуществить первую высадку своей экспедиции на Луну к 2030 г.