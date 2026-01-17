NASA готовит космический корабль к лунной гонке с Китаем
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует 17 января перевезти дорогостоящую ракету SLS на стартовый комплекс в Космическом центре Кеннеди во Флориде, пишет Bloomberg.
Этот шаг станет важной вехой в возобновившейся космической гонке между США и Китаем за лидерство в освоении Луны, отмечает издание. По прибытии на стартовый комплекс начнется комплексная подготовка к полету. Она будет включать подключение наземных коммуникаций и систем обеспечения, серию функциональных тестов аппаратных компонентов и всестороннюю проверку инфраструктуры площадки.
Программа создания ракеты SLS, разрабатываемой почти полтора десятилетия, характеризуется серьезным превышением бюджета и отставанием от графика. Ее единственный запуск состоялся в 2022 г. в беспилотном режиме. При этом стоимость каждого последующего пуска превышает $4 млрд.
Запуск откроет миссию Artemis II, в рамках которой четыре астронавта должны совершить десятидневный облет Луны и вернуться на Землю. Первоначально НАСА намечало этот полет на конец 2024 г., однако теперь старт перенесен и должен состояться не позднее апреля следующего года.
Миссия «Артемида II» станет ключевым испытанием для всех систем космического корабля «Орион», включая жизнеобеспечение, в условиях глубокого космоса. Успех этого полета откроет путь для следующего этапа: миссии «Артемида III», в рамках которой планируется совершить первую с 1972 г. высадку астронавтов на поверхность Луны.
Миссия на Луну является приоритетом администрации США в условиях обостряющейся космической гонки с Китаем. США и Китай тратят миллиарды долларов на то, чтобы отправить людей на Луну. Пекин планирует к 2030 г. впервые запустить китайскую экспедицию с экипажем.
24 декабря «Роскосмос» сообщил о планах создать лунную электростанцию. Ее достроят в 2036 г. Госкорпорация заключила контракт с Научно-производственным объединением (НПО) им. Лавочкина на выполнение соответствующих работ. В ведомстве объяснили, что лунная электростанция нужна стране для долговременного энергоснабжения потребителей российской лунной программы, например луноходов и обсерватории. Обеспечить электричеством также нужно объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.