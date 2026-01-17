NASA готовит космический корабль к лунной гонке с Китаем

Этот шаг станет важной вехой в возобновившейся космической гонке между США и Китаем за лидерство в освоении Луны, отмечает издание. По прибытии на стартовый комплекс начнется комплексная подготовка к полету. Она будет включать подключение наземных коммуникаций и систем обеспечения, серию функциональных тестов аппаратных компонентов и всестороннюю проверку инфраструктуры площадки.