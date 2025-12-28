В 2026 году астронавты NASA планируют снова совершить облет Луны

Если планы NASA осуществятся, 2026 г. станет временем возвращения астронавтов к Луне. Полет Artemis II, который может стартовать уже в феврале, станет первым пилотируемым облетом спутника Земли за более чем полвека. Миссия послужит решающим испытанием для ракеты Space Launch System и корабля Orion, которые разрабатывались более десяти лет и ранее не перевозили экипаж, пишет NBC News.