В 2026 году астронавты NASA планируют снова совершить облет Луны
Если планы NASA осуществятся, 2026 г. станет временем возвращения астронавтов к Луне. Полет Artemis II, который может стартовать уже в феврале, станет первым пилотируемым облетом спутника Земли за более чем полвека. Миссия послужит решающим испытанием для ракеты Space Launch System и корабля Orion, которые разрабатывались более десяти лет и ранее не перевозили экипаж, пишет NBC News.
Возвращение на Луну является приоритетом администрации США в условиях обостряющейся космической гонки с Китаем. Помимо геополитических целей, отмечает телеканал, программа Artemis призвана открыть новую эру исследований, направленных на создание долговременных лунных баз для будущих миссий на Марс.
Хотя миссия Artemis II не предполагает посадку, она испытает ключевые технологии и системы жизнеобеспечения на орбите Луны. Дата запуска, намеченная на период с февраля по апрель, неоднократно переносилась из-за задержек и перерасхода бюджета. На борту корабля будут находиться четыре астронавта: трое из NASA и один из Канадского космического агентства.
Artemis II должен проложить путь для миссии Artemis III в 2027 г., целью которой является высадка астронавтов в сложном районе южного полюса Луны. Этот регион интересует ученых наличием потенциальных запасов воды в виде льда в постоянно затененных кратерах, что критически важно для создания устойчивого присутствия человека на спутнике.
24 декабря «Роскосмос» сообщил о планах создать лунную электростанцию. Ее достроят в 2036 г. Госкорпорация заключила контракт с Научно-производственным объединением (НПО) им. Лавочкина на выполнение соответствующих работ. В ведомстве объяснили, что лунная электростанция нужна стране для долговременного энергоснабжения потребителей российской лунной программы, например луноходов и обсерватории. Обеспечить электричеством также нужно объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.