«Роскосмос» анонсировал создание лунной электростанции к 2036 году

В июне вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия к 2030 г. планирует поэтапно перейти от работы на Международной космической станции (МКС) к собственной национальной орбитальной станции. Он отмечал, что новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной платформой-дроном, оснащенной роботизированными системами самообслуживания. Этот опыт, по словам вице-премьера, будет использован и при создании ядерной электростанции на Луне, что позволит России стать мировым технологическим лидером в освоении дальнего космоса.