Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Роскосмос» анонсировал создание лунной электростанции к 2036 году

Ведомости

Россия запланировала создать лунную электростанцию, ее достроят в 2036 г., сообщил «Роскосмос». Госкорпорация заключила контракт с Научно-производственным объединением (НПО) им. Лавочкина на выполнение соответствующих работ.

По данным представителей «Роскосмоса», лунная электростанция необходима стране для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы, например луноходов и обсерватории. Кроме того, обеспечить электричеством нужно объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.

Участниками проекта выступят сама госкорпорация, а также «Росатом» и Курчатовский институт. В ходе выполнения контрактных работ будут созданы космические аппараты, проведены наземно‑экспериментальная отработка и летные испытания. Затем исполнители развернут указанную инфраструктуру на Луне.

В июне вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия к 2030 г. планирует поэтапно перейти от работы на Международной космической станции (МКС) к собственной национальной орбитальной станции. Он отмечал, что новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной платформой-дроном, оснащенной роботизированными системами самообслуживания. Этот опыт, по словам вице-премьера, будет использован и при создании ядерной электростанции на Луне, что позволит России стать мировым технологическим лидером в освоении дальнего космоса.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте