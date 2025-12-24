«Роскосмос» анонсировал создание лунной электростанции к 2036 году
Россия запланировала создать лунную электростанцию, ее достроят в 2036 г., сообщил «Роскосмос». Госкорпорация заключила контракт с Научно-производственным объединением (НПО) им. Лавочкина на выполнение соответствующих работ.
По данным представителей «Роскосмоса», лунная электростанция необходима стране для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы, например луноходов и обсерватории. Кроме того, обеспечить электричеством нужно объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.
Участниками проекта выступят сама госкорпорация, а также «Росатом» и Курчатовский институт. В ходе выполнения контрактных работ будут созданы космические аппараты, проведены наземно‑экспериментальная отработка и летные испытания. Затем исполнители развернут указанную инфраструктуру на Луне.
В июне вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия к 2030 г. планирует поэтапно перейти от работы на Международной космической станции (МКС) к собственной национальной орбитальной станции. Он отмечал, что новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной платформой-дроном, оснащенной роботизированными системами самообслуживания. Этот опыт, по словам вице-премьера, будет использован и при создании ядерной электростанции на Луне, что позволит России стать мировым технологическим лидером в освоении дальнего космоса.