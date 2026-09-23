Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MVID43,25-0,8%CNY Бирж.12,576-0,19%IMOEX2 297,63-0,11%RTSI861-0,11%RGBI112,31-0,11%RGBITR768,4-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

АКРА повысило кредитный рейтинг группы «Позитив» до AA(RU)

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «Группа позитив» до уровня AA(RU), изменив прогноз на «стабильный». Об этом сообщается на сайте организации.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок долговой нагрузки компании и покрытия процентных платежей. Рентабельность у «Позитива» АКРА оценивает как очень высокую. Показатели ликвидности и денежного потока агентство по-прежнему считает высокими. Эксперты ожидают уверенного перехода рентабельности по свободному денежному потоку (FCF) к положительным значениям по итогам 2026 г.

К негативному рейтинговому действию могут привести изменение регуляторного или конкурентного ландшафта в IТ-отрасли и ухудшение доступа к источникам ликвидности.

За первое полугодие «Позитив» по МСФО нарастил выручку на 41% год к году до 9,5 млрд руб. EBITDA составила 800 млн руб. против отрицательных 2,5 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток сократился с 5,0 млрд до 1,4 млрд руб. год к году. Показатель чистый долг к EBITDA LTM упал почти в три раза – с 2,33х до 0,8х.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь