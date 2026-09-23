АКРА повысило кредитный рейтинг группы «Позитив» до AA(RU)

За первое полугодие «Позитив» по МСФО нарастил выручку на 41% год к году до 9,5 млрд руб. EBITDA составила 800 млн руб. против отрицательных 2,5 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток сократился с 5,0 млрд до 1,4 млрд руб. год к году. Показатель чистый долг к EBITDA LTM упал почти в три раза – с 2,33х до 0,8х.