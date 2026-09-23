АКРА повысило кредитный рейтинг группы «Позитив» до AA(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «Группа позитив» до уровня AA(RU), изменив прогноз на «стабильный». Об этом сообщается на сайте организации.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок долговой нагрузки компании и покрытия процентных платежей. Рентабельность у «Позитива» АКРА оценивает как очень высокую. Показатели ликвидности и денежного потока агентство по-прежнему считает высокими. Эксперты ожидают уверенного перехода рентабельности по свободному денежному потоку (FCF) к положительным значениям по итогам 2026 г.
К негативному рейтинговому действию могут привести изменение регуляторного или конкурентного ландшафта в IТ-отрасли и ухудшение доступа к источникам ликвидности.
За первое полугодие «Позитив» по МСФО нарастил выручку на 41% год к году до 9,5 млрд руб. EBITDA составила 800 млн руб. против отрицательных 2,5 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток сократился с 5,0 млрд до 1,4 млрд руб. год к году. Показатель чистый долг к EBITDA LTM упал почти в три раза – с 2,33х до 0,8х.