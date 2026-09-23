ЦБ расширил состав активов для покупки фондами

Доля одного актива в портфеле фонда по новым правилам сможет занимать 10%, включая и всю группу связанных с ней организаций. Норма начнет действовать через год. Для управляющих компаний, у которых уже есть сформированные фонды, предусмотрен переходный двухлетний период на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.