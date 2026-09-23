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Главная / Инвестиции /

ЦБ расширил состав активов для покупки фондами

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Регулятор сообщил, что указание уже зарегистрировал Минюст РФ. Документ вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Фонды смогут купить любые акции и облигации российских эмитентов и не предназначенные для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи. При этом доля неторгуемых на бирже активов ограничивается. Разрешается инвестировать средства «квалов» в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют.

Доля одного актива в портфеле фонда по новым правилам сможет занимать 10%, включая и всю группу связанных с ней организаций. Норма начнет действовать через год. Для управляющих компаний, у которых уже есть сформированные фонды, предусмотрен переходный двухлетний период на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Сейчас фонды могут покупать инвестиционные паи открытых ПИФ, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России, а также замещающие облигации. Кроме того в портфеле фонда активы одной компании могут занимать 10%, на другие компании группы это правило не распространяется.

14 сентября Банк России снова предложил предоставить инвесторам право вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без потери права на налоговую льготу. Новый механизм предлагается ввести в дополнение к появившейся с 2025 г. возможности выводить дивиденды по акциям.

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