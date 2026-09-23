Fitch повысило прогноз роста мировой экономики до 2,6%

Агентство ожидает, что ФРС повысит ставки в декабре и не будет менять их в следующем году. К концу 2027 г. ставки будут на 125 базисных пунктов выше, чем прогнозировалось в июне. ЕЦБ поднимет ставки в октябре, но в следующем году повышения будут отыграны назад по мере снижения цен на нефть до $70 за баррель. Прогноз роста экономики США повышен на 0,2 п. п. до 2,1%. ВВП Германии во II квартале 2026 г. вырастет на 1% в годовом исчислении после трех лет стагнации.