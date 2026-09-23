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Fitch повысило прогноз роста мировой экономики до 2,6%

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2026 г. до 2,6% с ожидавшихся в июне 2,4%. Об этом говорится в обзоре Global Economic Outlook.

«Мы наблюдаем значительные изменения в прогнозах относительно реальных ключевых ставок на ближайшие пару лет, поскольку руководство ФРС перешло к более жесткой политике, а центральные банки стремятся не допустить вторичных эффектов от шокового роста издержек – подобных тем, что наблюдались после пандемии», — заявил главный экономист Fitch Брайан Култон.

Агентство ожидает, что ФРС повысит ставки в декабре и не будет менять их в следующем году. К концу 2027 г. ставки будут на 125 базисных пунктов выше, чем прогнозировалось в июне. ЕЦБ поднимет ставки в октябре, но в следующем году повышения будут отыграны назад по мере снижения цен на нефть до $70 за баррель. Прогноз роста экономики США повышен на 0,2 п. п. до 2,1%. ВВП Германии во II квартале 2026 г. вырастет на 1% в годовом исчислении после трех лет стагнации.

Ранее Fitch предупреждало о рисках для экономик ЕС и Азии из-за войны в Иране: затяжной конфликт грозил ростом цен на энергоносители и замедлением роста.

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