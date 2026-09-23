ХМАО перенес размещение облигаций на неопределенный срок
При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,3% годовых. В ходе маркетинга он был снижен до не выше 14,5% годовых. Итого доходность по бондам вышла бы до 15,51%. Финальный ориентир объявлен не был.
Объем размещения составил бы до 10 млрд руб. Длительность купонных периодов до 35-го включительно составит 30 дней, 36-го купона – 45 дней. Предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-го и 25-го купонного периода. Дюрация составит примерно 1,8 года.
Сбор заявок проходил 23 сентября с 11:00 до 14:00 мск. Организаторами указаны Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение было запланировано на 25 сентября.