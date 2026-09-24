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Главная / Инвестиции /

«Делимобиль» проведет доразмещение выпуска облигаций на 250 млн рублей

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сервис каршеринг «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») планирует доразмещение выпуска облигаций с погашением в июне 2028 г. на 250 млн руб. 25 сентября. Об этом сообщила компания в центре раскрытия корпоративной информации.

Речь идет о дополнительном выпуске облигаций серии 001Р-06. Цена доразмещения – 100% от номинала. Накануне Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск под регистрационным номером основного займа – 4B02-06-16750-A-001P.

Основной выпуск состоялся в июле 2025 г. объемом 2 млрд руб. по ставке ежемесячного купона 20% годовых до погашения. Сейчас в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 13,4 млрд руб.

В начале сентября «Делимобиль» разместил 68% выпуска облигаций серии 001Р сроком на 3,5 года на 850 млн руб. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 22% годовых. Всего выпуск планируется на 1,25 млрд руб. Размещение займа началось еще в конце июле июля, а в августе ПАО увеличило объем эмиссии с 1 млрд до 1,25 млрд руб.

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