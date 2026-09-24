«Делимобиль» проведет доразмещение выпуска облигаций на 250 млн рублей

В начале сентября «Делимобиль» разместил 68% выпуска облигаций серии 001Р сроком на 3,5 года на 850 млн руб. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 22% годовых. Всего выпуск планируется на 1,25 млрд руб. Размещение займа началось еще в конце июле июля, а в августе ПАО увеличило объем эмиссии с 1 млрд до 1,25 млрд руб.