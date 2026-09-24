ЦБ: низкий интерес эмитентов к привлечению средств на рынке акций сохраняется
Эмитенты по-прежнему не проявляют большого интереса к привлечению средств на рынке акционерного капитала. Об этом первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил на Международном банковском форуме.
По его словам, главная проблема – на стороне предложения. На стороне спроса было многое сделано, отметил Чистюхин.
«...по инвесторам проведена большая работа с точки зрения разного рода стимулов. И даже те эксцессы, которые иногда возникают с точки зрения защиты прав миноритариев, они очень болезненные, но тем не менее, если мы посмотрим инвесторскую базу, акционерную базу, то огромное количество как розничных, так и институциональных инвесторов продолжают вкладываться в этот инструмент», – сказал он (цитата по Telegram-каналу «Интерфакс. Рынки»).
Чистюхин отметил, что эмитенты по разным причинам не видят этот канал для привлечения капитала.
23 сентября ЦБ опубликовал указ о расширении состава активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Основная часть документа вступает в силу через 10 дней после публикации. Туда входят новые возможности по вложению в неторгуемые активы, криптодеривативы и машино-места.