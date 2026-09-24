ЦБ: низкий интерес эмитентов к привлечению средств на рынке акций сохраняется

«...по инвесторам проведена большая работа с точки зрения разного рода стимулов. И даже те эксцессы, которые иногда возникают с точки зрения защиты прав миноритариев, они очень болезненные, но тем не менее, если мы посмотрим инвесторскую базу, акционерную базу, то огромное количество как розничных, так и институциональных инвесторов продолжают вкладываться в этот инструмент», – сказал он (цитата по Telegram-каналу «Интерфакс. Рынки»).