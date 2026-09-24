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Главная / Инвестиции /

Стоимость активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила 2 трлн рублей

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка на Московской бирже впервые превысила 2 трлн руб. Об торговая площадка сообщила в пресс-релизе.

С начала 2026 года показатель вырос на 31%. Сейчас на Мосбирже торгуется 21 БПИФ денежного рынка от 14 управляющих компаний. Такие фонды ориентируются на доходность индикаторов денежного рынка, в том числе RUSFAR и RUONIA.

«Свыше 90% вложений в фонды денежного рынка на Московской бирже составляют средства частных инвесторов, число которых превышает 3 млн человек», – заявил директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко.

По данным площадки, больше 95% средств фондов денежного рынка инвестируется в сделки репо с центральным контрагентом. При таких операциях деньги предоставляются на определенный срок под залог ценных бумаг, который ежедневно переоценивается по рыночной стоимости.

23 сентября «Ведомости» писали, что  с мая 2024 г. по май 2026 г. биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) принесли пайщикам 35,9% накопленной доходности, тогда как открытые фонды (ОПИФ) – лишь 7,1%. В итоге стоимость чистых активов биржевых фондов достигла почти 4,5 трлн руб., у открытых – приблизилась к 2 трлн руб.

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