Стоимость активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила 2 трлн рублей

С начала 2026 года показатель вырос на 31%. Сейчас на Мосбирже торгуется 21 БПИФ денежного рынка от 14 управляющих компаний. Такие фонды ориентируются на доходность индикаторов денежного рынка, в том числе RUSFAR и RUONIA.