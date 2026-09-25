«Финам» для «квалов» откроет доступ к инструментам бирж Сингапура и Таиланда

10 сентября представитель «Т-инвестиций» сообщил «Ведомостям», что компания предоставила возможность использовать ИИ-агентов для торговли на бирже – раньше сервис работал в тестовом режиме, а теперь доступен всем клиентам вне зависимости от их статуса. Агент подключается к брокерскому счету через протокол MCP (Model Context Protocol) и работает как чат: инвестор ставит задачи обычным текстом – например, «ребалансировать портфель» или «купить акцию при достижении определенной цены», а агент переводит их в торговые поручения.