«Финам» для «квалов» откроет доступ к инструментам бирж Сингапура и Таиланда
«Финам» с 1 октября начнет работу с инструментами Singapore Exchange (SGX) и Stock Exchange of Thailand (SET). Они будут доступны квалифицированным инвесторам через счет «Сегрегированный глобал», сообщил «Ведомостям» представитель компании.
На Сингапурской бирже торги проходят с 08:00 до 12:00 мск без перерыва, котировки – в сингапурских долларах, режим расчетов Singapore Y2. Фондовая биржа Таиланда торгует с 07:00 до 12:30 мск с перерывом с 08:30 до 10:00 мск, котировки – в тайских батах, расчеты по схеме Thailand Y2. Итоговые расчеты на обеих площадках проходят в долларах США, поэтому на счете клиента должна находится именно эта валюта.
Председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков рассказал, что Сингапурская биржа – это площадка с понятными правилами и доступом к качественным активам региона. Она предоставляет доступ к ведущим мировым фондам недвижимости с прозрачными дивидендами и стабильным доходом от коммерческих объектов. Таиландская биржа, по его словам, дает экспозицию на всю локальную экономику, включая акции быстрорастущих банков, туркомпаний, ритейла и энергетики.
Представитель «Финама» напомнил, что клиентам доступны инструменты 11 международных бирж в семи юрисдикциях. Сингапур и Таиланд открывают доступ к отдельному региональному контуру ASEAN со своими драйверами роста, корреляциями и валютной спецификой.
10 сентября представитель «Т-инвестиций» сообщил «Ведомостям», что компания предоставила возможность использовать ИИ-агентов для торговли на бирже – раньше сервис работал в тестовом режиме, а теперь доступен всем клиентам вне зависимости от их статуса. Агент подключается к брокерскому счету через протокол MCP (Model Context Protocol) и работает как чат: инвестор ставит задачи обычным текстом – например, «ребалансировать портфель» или «купить акцию при достижении определенной цены», а агент переводит их в торговые поручения.