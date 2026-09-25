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Главная / Инвестиции /

Основная сессия торгов на Мосбирже началась с падения

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В начале основной сессии индекс Московской биржи снизился до 2300,53 пункта после закрытия на 2312,35 пункта. Его валютный аналог индекс РТС достиг дневного максимума уже на открытии торгов – 856,95 п., а затем его значение пошло вниз.

По состоянию на 9:53 мск индекс Мосбиржи равен 2297,87 п., что на 0,63% меньше значения закрытия предыдущего дня. Индекс РТС находится на отметке в 852,52 п. Разница со значением закрытия также составила -0,63%.

Лидерами роста на рынке акций стали ценные бумаги:

  • «Полюса» (+1,56%),

  • «Циана» (+0,74%),

  • «ИнтерРАО» (+0,02%).

Подешевели акции:

  • МКБ (-4,79%),

  • «Северстали» (-1,71%),

  • «Системы» (-1,44%),

  • Ozon (-1,37%),

  • «Эн+» (-1,34%).

Курс доллара на Forex торгуется по 84,86 руб. (-0,16%). Официальный курс доллара на 25 сентября установлен на отметке в 85,91 руб.

Цена нефти марки Brent держится на уровне $105 за баррель. По состоянию на 10:05 мск ноябрьский фьючерс торгуется по $105,69. Его стоимость снизилась на 0,82%.

Цена декабрьского фьючерса на золото выросла на 0,32% – до $4311,72 за унцию. Фьючерс на серебро тоже немного вырос – на 0,33%. Декабрьский контракт стоит $64,21. Платина незначительно подешевела – на 0,06%, до $1756,3 за унцию.

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