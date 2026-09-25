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Акционеры «Инарктики» одобрили дивиденды за полугодие

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акционеры ПАО «Инарктика» утвердили выплаты дивидендов за первое полугодие в размере 10 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Всего на выплаты компания направит 879 млн руб. Дивидендная доходность составит 3,17%. Датой отсечки установлено 4 октября.

Скорректированная чистая прибыль «Инарктики» за полугодие по МСФО составила 1,6 млрд руб., что в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток сократился до 0,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. в прошлом году. Выручка увеличилась на 38% год к году и составила 13,8 млрд руб.

Скорректированная EBITDA выросла тоже на 38% – до 3,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 25%. Чистый долг увеличился на 21% – с 13,9 млрд до 16,8 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA составило 2,5х.

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