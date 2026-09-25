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Главная / Инвестиции /

Акции «Полюса» преодолели уровень в 1000 рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акции ПАО «Полюс» в моменте выросли до 1013,8 руб. Их стоимость была ниже отметки в 1000 руб. с 15 сентября.

По состоянию на 11:13 мск ценные бумаги «Полюса» торгуются по 1008,8 руб. Их цена выросла на 2,48%.

После новости о том, что менеджмент компании рекомендует приостановить выплату дивидендов до 2030 г. акции «Полюса» начали стремительно дешеветь. На закрытии 7 июля они стоили 1828 руб., а уже 8 июля, когда была опубликована информация о выплатах, они стоили 1345 руб. 17 июля ценные бумаги «Полюса» достигли минимума за 52 недели – 898 руб.

Решение о дивидендах было принято, потому что «Полюс» до 2030 г. сосредоточится на реализации масштабных инвестиционных проектов, заявляли в компании.

По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

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