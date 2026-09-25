Акции «Полюса» преодолели уровень в 1000 рублей

После новости о том, что менеджмент компании рекомендует приостановить выплату дивидендов до 2030 г. акции «Полюса» начали стремительно дешеветь. На закрытии 7 июля они стоили 1828 руб., а уже 8 июля, когда была опубликована информация о выплатах, они стоили 1345 руб. 17 июля ценные бумаги «Полюса» достигли минимума за 52 недели – 898 руб.