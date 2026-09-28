Цены на золото опустились ниже $4200 за унцию впервые с 5 августа

Reuters связывает падение цен на драгметаллы с ростом цен на нефть и усилением опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). По данным инструмента Fedwatch от CME, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в США в октябре в 69%.