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Главная / Инвестиции /

Цены на золото опустились ниже $4200 за унцию впервые с 5 августа

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость золота стала ниже отметки в $4200 за унцию впервые с 5 августа.

По состоянию на 10:36 мск декабрьский фьючерс на драгоценный металл торгуется по $4189 за унцию. Цена снизилась на 3,06%. Минимальное значение за день – $4186,34 за унцию.

Контракт на серебро подешевел на 5,25% и составил $61,4 за унцию, а на платину – на 3,25% до $1739,2.

Reuters связывает падение цен на драгметаллы с ростом цен на нефть и усилением опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). По данным инструмента Fedwatch от CME, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в США в октябре в 69%.

16 сентября ФРС США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 3,75–4% годовых впервые с июля 2023 г. В заявлении американское ведомство указало, что экономическая активность растет уверенными темпами. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, отчасти вызванную геополитическими событиями, внутренние расходы остаются стабильными. Темпы роста производительности высоки, а капиталовложения значительны.

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