РЖД в сентябре ожидают погрузку в размере 90 млн тонн
ОАО «РЖД» в сентябре планирует погрузить 90 млн т, сообщила замглавы компании Ирина Магнушевская в ходе конференции «PRO//Движение.Черноземье».
Магнушевская отметила, что итоги года будут зависеть от работы портов, а также деятельности партнеров компании. Говоря о перевозках контейнеров, она заявила, что за девять месяцев 2026 г. они планируются на уровне 5,9 млн TEU с ростом на 4,8% к уровню 2025 г. Год РЖД планируют закончить выше уровня прошлого года, который был 7,880 млн TEU.
24 июля «Ведомости» со ссылкой на оценки NEFT Research писали, что около 1,1 млрд т будет погружено на сети РЖД по итогам 2026 г. Ожидаемое значение на 1% ниже, чем фактическое по итогам 2025 г. Тогда погрузка составила почти 1,12 млрд т.
Погрузка на сети РЖД в I квартале 2026 г. снизилась на 3,1% в годовом выражении до 269,1 млн т, следует из данных компании. В апреле впервые в этом году динамика показателя вышла в положительную зону, составив 1,9% год к году до 94,7 млн т. В мае погрузка выросла на 0,5% в годовом выражении до 95 млн т, в июне – на 1% до 90,2 млн т.