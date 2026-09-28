РЖД в сентябре ожидают погрузку в размере 90 млн тонн

Погрузка на сети РЖД в I квартале 2026 г. снизилась на 3,1% в годовом выражении до 269,1 млн т, следует из данных компании. В апреле впервые в этом году динамика показателя вышла в положительную зону, составив 1,9% год к году до 94,7 млн т. В мае погрузка выросла на 0,5% в годовом выражении до 95 млн т, в июне – на 1% до 90,2 млн т.