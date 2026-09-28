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РЖД хотят превзойти прошлогодний рекорд по пассажиропотоку

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД планируют обновить рекорд 2025 г. по количеству перевезенных пассажиров. Тогда пассажиропоток составил 1,311 млрд человек, сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

По его словам, положительная динамика зафиксирована в сегменте пригородного сообщения и на маршрутах дальнего следования. Такие числа складываются, по большей части, благодаря именно пригородным поездкам. Пассажир считается отдельно каждый раз, когда ежедневно ездит на электричках, например, на работу.

«Два года назад мы установили рекорд перевозок на юг – более 41 млн человек. Считали, что это много, максимум, но видим, что и в этом году пока по итогам трех месяцев мы идем с рекордным показателем более 42 млн человек. Поездка на юг имеет много локаций. В этом году она тоже была неравномерной», – рассказал Белозеров.

Он отметил, что прирост перевозок в Нижний Новгород – более 15%, в Красноярск – 10%. Даже такой традиционный маршрут Москва – Санкт-Петербург дает прирост 5%.

Замглавы компании Ирина Магнушевская сообщала, что РЖД планируют погрузить 90 млн т в сентябре. По ее словам, по итогам года перевозчик планирует выполнить планы, которые ставила компания.

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