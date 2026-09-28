РЖД хотят превзойти прошлогодний рекорд по пассажиропотоку

«Два года назад мы установили рекорд перевозок на юг – более 41 млн человек. Считали, что это много, максимум, но видим, что и в этом году пока по итогам трех месяцев мы идем с рекордным показателем более 42 млн человек. Поездка на юг имеет много локаций. В этом году она тоже была неравномерной», – рассказал Белозеров.