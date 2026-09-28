Мосбиржа рассказала о торговле в утренний час

12 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что площадка планирует переход к торгам в формате 24/7 на фондовом и срочном рынках по согласованию с участниками. Он подчеркнул, что биржа активно изучает вопрос расширения времени торгов. На основных рынках, ориентированных прежде всего на физических лиц, – фондовом и срочном – уже достаточно давно существуют вечерние сессии, что позволяет инвесторам совершать операции не только в стандартное дневное время, но и вечером.