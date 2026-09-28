Мосбиржа рассказала о торговле в утренний час
Мосбиржа подвела итоги первых двух недель расширения основной торговой сессии. Утренний час 9:00–10:00 мск активнее используют все категории клиентов, особенно юрлица.
На рынках акций и инвестпаев, облигаций и срочном рынке средний оборот HFT/ALGO (высокочастотный алготрейдинг) в 9:00–10:00 вырос на 29,8%, до 474,82 млрд руб.
На этих рынках средний оборот юрлиц увеличился на 20%, до 20,72 млрд руб. Среднее число их сделок выросло на 52,9%, до 38 600.
По собственным операциям банков и брокеров среднее число сделок выросло на 16,1%, до 474 000, а средний оборот снизился на 2,9%. Мосбиржа отмечает рост интенсивности собственных операций в утреннем часе. При этом средний размер и объем сделок в этой категории сократились.
На рынке акций число активных юрлиц выросло на 80%, до 207. Их оборот увеличился в 2,2 раза, до 1,2 млрд руб., число сделок – на 85,8%, до 9800.
Количество юрлиц, заключавших сделки с паями ПИФов, выросло в 2,8 раза, оборот – в 2,7 раза, до 0,4 млрд руб.
На рынке корпоративных и субфедеральных облигаций число клиентов-юрлиц увеличилось на 17,9%, оборот — на 105,5%, число сделок — на 50,5%. Оборот по собственным операциям участников торгов вырос на 125,7%, число сделок — на 55,5%.
Сделки с ОФЗ заключали на 17,4% больше юрлиц. Количество их сделок увеличилось в 2,7 раза.
На срочном рынке число юрлиц выросло на 17,9%, оборот по их операциям – на 19,9%, число сделок – на 30%. По собственным операциям число юрлиц увеличилось на 26,7%, число сделок – на 15,3%.
На рынке драгоценных металлов объем торгов в утреннюю сессию составил 74,9 млрд руб. (30,4% от общего объема). Из них 3,4 млрд руб. пришлось на спот-операции (4,2% от общего объема спот-операций).
12 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что площадка планирует переход к торгам в формате 24/7 на фондовом и срочном рынках по согласованию с участниками. Он подчеркнул, что биржа активно изучает вопрос расширения времени торгов. На основных рынках, ориентированных прежде всего на физических лиц, – фондовом и срочном – уже достаточно давно существуют вечерние сессии, что позволяет инвесторам совершать операции не только в стандартное дневное время, но и вечером.