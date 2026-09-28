Nvidia объявила крупнейший в истории США байбэк
Американская корпорация Nvidia расширяет программу выкупа акций на $150 млрд, что станет самым масштабным увеличением байбэка в истории. Суммарно компания выкупит ценных бумаг в объеме до $235 млрд, сообщается на сайте Nvidia.
Программа расширяется до конца 2028 финансового года. Глава компании Дженсен Хуан заявил, что такое решение отражает уверенность в будущем потенциале Nvidia в долгосрочной перспективе.
При этом по данным Bloomberg, акции Nvidia торгуются на самом низком уровне за более чем десятилетие, с коэффициентом P/E менее 17, что ниже ожидаемой прибыли за следующий год. Мультипликатор вдвое ниже, чем в 2025 г, когда темпы роста выручки и прибыли Nvidia были ниже.
Nvidia по итогам II квартала нарастила выручку до $96 млрд, что на 106% больше результата за аналогичный период годом ранее. В сравнении с I кварталом показатель вырос на 18%. Чистая прибыль составила $53,95 млрд (+118% год к году). Операционная прибыль увеличилась на 124% – до $63,96. Операционные расходы при этом выросли всего на 55% и достигли $8,40 млрд.
Тогда Хуанг заявлял, что наступил «золотой век новых лабораторий и стартапов в области искусственного интеллекта». «Искусственный интеллект достиг переломного момента. Он выполняет полезную работу. Его ресурсы продуктивны и прибыльны. Теперь вычислительные мощности приносят доход», – сказал он. После публикации отчета 26 августа капитализация Nvidia взлетела сразу на $442 млрд.