Nvidia объявила крупнейший в истории США байбэк

При этом по данным Bloomberg, акции Nvidia торгуются на самом низком уровне за более чем десятилетие, с коэффициентом P/E менее 17, что ниже ожидаемой прибыли за следующий год. Мультипликатор вдвое ниже, чем в 2025 г, когда темпы роста выручки и прибыли Nvidia были ниже.