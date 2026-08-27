Выручка Nvidia за II квартал выросла на 106% год к году
Американская корпорация Nvidia по итогам II квартала нарастила выручку до $96 млрд, что на 106% больше результата за аналогичный период годом ранее. Итоги приведены на сайте компании.
В сравнении с I кварталом показатель вырос на 18%. Чистая прибыль составила $53,95 млрд (+118% год к году). Операционная прибыль увеличилась на 124% – до $63,96. Операционные расходы при этом выросли всего на 55% и достигли $8,40 млрд.
Компания Nvidia сообщила, что выплатит квартальные дивиденды в размере $0,25 на акцию 1 октября 2026 г. Дату отсечки установили на 10 сентября. 26 августа торги закрылись на стоимости акций Nvidia в размере $213,05.
Основатель и гендиректор компании Дженсен Хуанг заявил, что сегодня наступил «золотой век новых лабораторий и стартапов в области искусственного интеллекта».
«Искусственный интеллект достиг переломного момента. Он выполняет полезную работу. Его ресурсы продуктивны и прибыльны. Теперь вычислительные мощности приносят доход», – сказал он.
23 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Nvidia планирует создать конкурента китайским ИИ-моделям. Компания уже заключила масштабное соглашение со стартапом Poolside. По условиям договора, Nvidia получает доступ к технологиям партнера и возможность принять в свой штат значительную часть его инженерного состава.