Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX152,59+0,59%CNY Бирж.12,796+1,58%IMOEX2 081,87+0,51%RTSI778,14+0,51%RGBI113,36-0,18%RGBITR768,65-0,14%
Главная / Инвестиции /

Выручка Nvidia за II квартал выросла на 106% год к году

Ведомости

Американская корпорация Nvidia по итогам II квартала нарастила выручку до $96 млрд, что на 106% больше результата за аналогичный период годом ранее. Итоги приведены на сайте компании.

В сравнении с I кварталом показатель вырос на 18%. Чистая прибыль составила $53,95 млрд (+118% год к году). Операционная прибыль увеличилась на 124% – до $63,96. Операционные расходы при этом выросли всего на 55% и достигли $8,40 млрд.

Компания Nvidia сообщила, что выплатит квартальные дивиденды в размере $0,25 на акцию 1 октября 2026 г. Дату отсечки установили на 10 сентября. 26 августа торги закрылись на стоимости акций Nvidia в размере $213,05.

Основатель и гендиректор компании Дженсен Хуанг заявил, что сегодня наступил «золотой век новых лабораторий и стартапов в области искусственного интеллекта».

«Искусственный интеллект достиг переломного момента. Он выполняет полезную работу. Его ресурсы продуктивны и прибыльны. Теперь вычислительные мощности приносят доход», – сказал он.

23 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Nvidia планирует создать конкурента китайским ИИ-моделям. Компания уже заключила масштабное соглашение со стартапом Poolside. По условиям договора, Nvidia получает доступ к технологиям партнера и возможность принять в свой штат значительную часть его инженерного состава.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте