Выручка Nvidia за II квартал выросла на 106% год к году

В сравнении с I кварталом показатель вырос на 18%. Чистая прибыль составила $53,95 млрд (+118% год к году). Операционная прибыль увеличилась на 124% – до $63,96. Операционные расходы при этом выросли всего на 55% и достигли $8,40 млрд.