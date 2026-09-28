НАУФОР направила в ЦБ документы для получения статуса СРО

НАУФОР собирается участвовать в процессе разработки стандартов цифровых активов и валют и контролировать их исполнение. Ассоциация будет осуществлять методологическую поддержку своих членов, а также представлять интересы индустрии перед ЦБ при доработке законодательства и нормативной базы.