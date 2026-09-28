НАУФОР направила в ЦБ документы для получения статуса СРО
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России документы для получения статуса саморегулируемой организации (СРО) для цифровых депозитариев и для криптообменников. Об этом организация сообщила в Telegram-канале.
НАУФОР собирается участвовать в процессе разработки стандартов цифровых активов и валют и контролировать их исполнение. Ассоциация будет осуществлять методологическую поддержку своих членов, а также представлять интересы индустрии перед ЦБ при доработке законодательства и нормативной базы.
Сейчас НАУФОР является СРО на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФ/НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов.
10 сентября ассоциация направила в ЦБ документы на получение статуса для операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Тогда НАУФОР напомнил, что это необходимо по закону для деятельности цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют.