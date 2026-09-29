Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев сократилась на 4%

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 31 августа оставалось на консервативном уровне 86,2% (83,2% на конец 2025 г.). Объем средств клиентов – физлиц снизился на 1,1% с начала года, составив 13,9 трлн руб. Объем средств клиентов – юрлиц увеличился на 5,2% с начала года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,6%), составив 14,6 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 августа составил 28,5 трлн руб. (+2% с начала 2026 г., с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил +0,6%).