Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев сократилась на 4%
Чистая прибыль ВТБ по итогам восьми месяцев по МСФО сократилась на 4% год к году и составила 314,8 млрд руб., обеспечив возврат на капитал 16,7%. Финансовый отчет опубликован на сайте банка.
Чистая процентная маржа составила 2,6% против 1% годом ранее, чистые процентные доходы выросли почти в 2,5 раза, до 551,9 млрд руб. Комиссионные доходы стали больше на 23,5% год к году – они выросли до 243,4 млрд руб. Соотношение расходов и доходов снизилось до 40,4%.
По итогам восьми месяцев расходы на создание резервов составили 166,7 млрд руб., увеличившись на 40,6% год к году. Стоимость риска осталась на отметке в 0,9%. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 16,7%, сократившись на 1,4 п. п.
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 31 августа оставалось на консервативном уровне 86,2% (83,2% на конец 2025 г.). Объем средств клиентов – физлиц снизился на 1,1% с начала года, составив 13,9 трлн руб. Объем средств клиентов – юрлиц увеличился на 5,2% с начала года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,6%), составив 14,6 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 августа составил 28,5 трлн руб. (+2% с начала 2026 г., с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил +0,6%).
Кредиты юрлицам составили 19,0 трлн руб. (+10,4% с начала года, с учетом корректировки на эффект валютной – +8,5%). Кредиты физлицам сократились на 4,7%, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 августа составил 7 трлн руб. По итогам отчетного периода группа ВТБ увеличила корпоративный кредитный портфель, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля, отметили в кредитной организации.
Ранее первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе телеконференц-звонка сообщил, что ВТБ планирует заключить сделку с RWB к концу октября. Что касается SPO, то изменений по его параметрам не ожидается. Объем, цена, якорные инвесторы – сохраняются, отметил он.