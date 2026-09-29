Пьянов: сделка ВТБ с RWB будет заключена к концу октября
ВТБ планирует заключить сделку с RWB к концу октября, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе телеконференц-звонка.
«Что касается SPO, то изменений по его параметрам не ожидается. Объем, цена, якорные инвесторы – сохраняются», – отметил Пьянов.
В плане ориентиров по сделке с RWB он попросил опираться на заявления председателя правления ВТБ Андрея Костина, которые он сделал на XXIII Международном банковском форуме. Костин тогда заявил, что стратегические планы по взаимодействию с RWB не изменились, но сроки подготовки документов немного сдвинулись. Он ожидает завершения договоренностей в ближайший месяц.
Глава ВТБ также сообщил, что банк перенес проведение вторичного публичного размещения акций на октябрь. Костин подчеркнул, что ВТБ не отказывается от решения.
В мае ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве. Первым шагом должна стать покупка 5%-ной доли в дочернем банке РВБ. 28 августа сделка была перенесена на сентябрь. ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. Набсовет банка предложил допэмиссию на сумму более 540 млрд руб. Деньги должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».