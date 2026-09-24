Костин сообщил о переносе SPO ВТБ на октябрь
ВТБ перенес проведение вторичного публичного размещения акций (SPO) на октябрь, заявил председатель правления банка Андрей Костин. При этом банк не отказывается от планов провести размещение.
«Перенесли на октябрь, но оно будет», – сказал Костин.
27 мая первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах провести SPO в начале осени. Банк мог разместить до 6,3 млрд акций и привлечь более 547 млрд руб.
3 июня Пьянов оценил планируемый объем привлечения средств в рамках SPO в 300–400 млрд руб. ВТБ намеревался сохранить государственный контроль после размещения, направив привлеченный капитал на развитие основного бизнеса и партнерство с RWB.
1 июля Пьянов подтвердил планы привлечь 300–400 млрд руб. и допустил проведение SPO в августе. К тому моменту желание принять участие в размещении выразили до десяти якорных инвесторов.
В тот же день Пьянов заявил, что государство не будет участвовать в допэмиссии, но сохранит контроль над ВТБ – не менее 50% плюс одна акция. 30 июня акционеры банка одобрили допэмиссию объемом 314 млрд руб.