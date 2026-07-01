Пьянов: контрольная доля государства в ВТБ не изменится в результате допэмиссии
Контрольная доля государства в ВТБ не уменьшится в результате дополнительной эмиссии и останется 50% плюс одна акция, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Она не уменьшится ниже контрольной», – сказал он.
Пьянов рассказал, что государство не будет участвовать в этой допэмиссии, но ее параметры рассчитаны таким образом, что даже если она будет выбрана полностью, контрольный пакет останется у РФ. Он отметил, что после допэмиссии ВТБ будет менее интересен для приватизации.