Пьянов: контрольная доля государства в ВТБ не изменится в результате допэмиссии

Пьянов рассказал, что государство не будет участвовать в этой допэмиссии, но ее параметры рассчитаны таким образом, что даже если она будет выбрана полностью, контрольный пакет останется у РФ. Он отметил, что после допэмиссии ВТБ будет менее интересен для приватизации.