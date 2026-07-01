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Пьянов: контрольная доля государства в ВТБ не изменится в результате допэмиссии

Ведомости

Контрольная доля государства в ВТБ не уменьшится в результате дополнительной эмиссии и останется 50% плюс одна акция, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Она не уменьшится ниже контрольной», – сказал он.

Пьянов рассказал, что государство не будет участвовать в этой допэмиссии, но ее параметры рассчитаны таким образом, что даже если она будет выбрана полностью, контрольный пакет останется у РФ. Он отметил, что после допэмиссии ВТБ будет менее интересен для приватизации.

Ранее Пьянов также заявил, что ВТБ сохраняет планы привлечь 300-400 млрд руб. в ходе SPO. Он отметил, что размещение может пройти в августе. По словам Пьянова, до десяти якорных инвесторов выразили желание принять участие в SPO.

30 июня акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили дополнительную эмиссию акций объемом 314 млрд руб. Она пройдет по открытой подписке. Завершить размещение допэмиссии банк рассчитывает до конца лета.

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